Tennis Club Faenza Over 60 campioni regionali: trionfo contro Castenaso

La squadra maschile Over 60 del Tennis Club Faenza si è laureata campionessa regionale, titolo conquistato sabato scorso nella finale vinta 3-0 contro il Circolo Tennis Castenaso. Nella prima fase del campionato, i faentini avevano vinto il proprio girone con tre successi in altrettante gare disputate, poi nella semifinale dei playoff si erano imposti sempre 3-0 contro il Tennis Club Salsomaggiore. La squadra manfreda è composta da Tiziano Minardi, Paolo Bontempi, Massimo Mini e Andrea Cavassi. "Abbiamo vinto il titolo Over 60 per il terzo anno consecutivo – commenta Paolo Bontempi - Questo significa che, nonostante il passare degli anni, il tennis aiuta a restare giovani".

Sabato toccherà invece agli Over 65 del Tennis Club Faenza affrontare la finale regionale della propria categoria, e giocheranno in trasferta sui campi della Polisportiva Pontelungo Bologna. La formazione faentina, composta da Carlo Zoli, Raimondo Ricci Bitti, Stefano Rustichelli e Riccardo Donati, ha vinto il proprio girone con quattro successi e nessuna sconfitta, venendo ammessa direttamente alla finale emiliano romagnola.