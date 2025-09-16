Tennis Club Faenza U14. Il team alle finali nazionali

Altro brillante risultato per il settore giovanile del Tennis Club Faenza, dopo il titolo individuale Under 14 conquistato di recente da Diego Tarlazzi. La squadra Under 14 maschile del circolo di via Medaglie d’Oro si è qualificata alle finali nazionali fra le prime otto squadre italiane di categoria, in programma da venerdì a domenica prossima al Circolo del Tennis Imperia. La formazione biancazzurra condotta dal maestro Marco Poggi ha raggiunto questo traguardo vincendo la Fase Macroarea giocata a Livorno nello scorso weekend.

Nella semifinale di sabato i faentini hanno battuto i padroni di casa della Libertas Sport Livorno per 2-1: nei singoli successo di Diego Tarlazzi e sconfitta di Marco Menichetti, poi i due in coppia si sono imposti nel doppio decisivo.

Nella finale di domenica Tarlazzi e Menichetti hanno prevalso per 2-0 contro il Tennis Club Riccione, vincendo entrambi i propri singoli. Fa parte della squadra faentina anche Matteo Leone Geri.

Anche la squadra Under 14 femminile del Tennis Club Faenza ci ha sperato fino all’ultimo di qualificarsi alle finali nazionali di categoria, ma alla fine non ce l’ha fatta. Nella Fase Macroarea di Foligno, le giovanissime faentine guidate dalla maestra Flora Perfetti hanno battuto 2-1 in semifinale le padrone di casa del Tennis Training Foligno, poi in finale sono state superate 2-1 dal Circolo del Tennis Firenze, perdendo il doppio decisivo.