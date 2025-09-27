Tennis. Ct Massa Lombarda, che bronzo: "Per noi una corsa straordinaria»

Storico terzo posto per il Circolo Tennis Massa Lombarda alle Finali nazionali del campionato Under 12 maschile, disputatesi nello scorso fine settimana ad Imperia. La formazione composta da Alessandro Teodorani, Robert Sebastian Cadar e Samuele Chiarini guidata dai tecnici Nico Gnoli e Raffaele Bernardini ha esordito superando 2-1 l’Aureliano Tennis Team Roma. In semifinale i giovani portacolori del club romagnolo hanno ceduto per 2-1 all’At Giuseppucci Macerata: all’affermazione di Robert Sebastian Cadar su Sebastiano Cassetta (6-3 6-1) hanno risposto i marchigiani con le vittorie di Mattia Bongiovanni su Alessandro Teodorani (6-0 6-0) e della coppia Bongiovanni-Cipolletta su Cadar-Teodorani (6-3 6-2).

L’intensa tre giorni che metteva in palio lo scudetto tricolore (conquistato dal Tc Bergamo) si è comunque chiusa in bellezza per il Ct Massa Lombarda, con il successo per 2-1 nella finale per il terzo posto sullo Stampa Sporting Torino: Robert Sebastian Cadar ha regolato 6-2 6-3 Alessandro Tripodi, per i piemontesi ha pareggiato i conti Lorenzo Fanfani con il 6-1 6-4 ad Alessandro Teodorani, poi nel doppio decisivo il duo Cadar-Teodorani ha prevalso con il punteggio di 6-4 3-6 10-8 su Fanfani-Luddi, ottenendo uno storico podio tricolore. "Mai una squadra giovanile del Circolo Tennis Massa Lombarda era arrivata ad ottenere un risultato del genere nella fase finale dei campionati italiani. Ci congratuliamo con i protagonisti di questa straordinaria corsa", dice il presidente Giorgio Errani.