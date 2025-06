Tennis. Ct Siena, atto finale con Vicenza. In palio l’accesso alla Serie B1

Tra tre giorni a Vicenza e domenica prossima a Siena, il 29 giugno, il Ct Siena si gioca l’accesso alla Serie B1 maschile per la stagione 2026. Il circolo di Vico Alto si è qualificato per i play off arrivando secondo nella fase a gironi. La squadra senese vede nel vivaio Pietro Cortecci e in Mattia Nannelli, entrambi cat. 2.2, le sue punte di diamante. A completare il gruppo Alessandro Scialla (cat. 2.4), Andrea Taliani (cat. 2.5), Gherardo Cacchiarelli e Ettore Mencarelli (cat. 2.7), Alberto Morbidi (vivaio, cat. 2.8) e Tommaso Voltolini (vivaio, cat. 3.2). Nel turno decisivo dei play off sarà il Ct Palladio 98 Vicenza a contendere alla squadra guidata dal maestro Sandro Bartali la promozione. Molto quotata la squadra vicentina, punto di forza il britannico Gschwendtner Jeremy Henry (cat. 2.2, attuale ranking Atp 1087). Esperienza internazionale anche per Nicola Ghedin (cat. 2.3, ranking Atp 450, nel 2015). I vivai sono Thomas Giuseppe Nucera (cat. 2.5), Andrea Albiero (cat. 2.5) e Pietro Cappellaro (cat. 2.6). Tra i componenti la squadra anche Andreas Seppi, attualmente classifica 2.3. "Sono molto contento di questa opportunità – ha commentato il direttore sportivo, Paolo Bassi –: proveremo a giocarci le nostre carte, contro un’avversaria molto forte e costruita per la promozione".

"Mi associo alle parole del ds – aggiunge la presidente, Giuslia Collodel –: sono orgogliosa della nostra squadra, un mix di esperienza e gioventù, un gruppo compatto e di grande valore. Ci giocheremo questa opportunità ma già la nostra programmazione e il raggiungimento dei play off rappresenta un traguardo importante". Entrambi gli incontri si disputeranno sulla terra rossa. Appuntamento domenica 29 con l’incontro di ritorno a partire dalle 10 sui campi indoor del Ct Siena.