Tennis. Galuppi e Brunetti vincono l’Oremplast

Sono Lorenzo Galuppi e Martina Brunetti i vincitori del trofeo "Oremplast", torneo nazionale di terza categoria, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda nello scorso fine settimana, e che ha visto la partecipazione di 76 atleti. Galuppi (3.1, Davis Tennis Team Bologna), accreditato della seconda testa di serie nel tabellone maschile (47 iscritti), dopo aver avuto via libera nei quarti per il ritiro sul 4-1 in suo favore di Alex Gencarelli (3.2, Country Club Bologna), in semifinale si è sbarazzato per 4-2 4-0 di Marco Giovagnoli (3.2, Ct Massa Lombarda), numero 3 del tabellone, e in finale ha sconfitto 4-0 5-3 Alessandro Galateri di Genola e di Sunigl (3.2, Nettuno Tennis Club), che ha avuto la meglio 4-1 4-2 nei quarti su Leonardo Venturi (3.1, Tc Faenza), primo favorite del torneo. In semifinale ha prevalso con il punteggio di 4-1 2-4 8-6 sul ’padrone di casa’ Jacopo Liverani (3.3). Nella competizione femminile (29 giocatrici) si è fatta largo a suon di ’positivi’ la portacolori della Polisportiva Il Quadrifoglio di Vergato (classifica 3.4): Brunetti nei quarti ha regolato per 4-1 5-3 la giovane Maria Luce Ossani (3.3, Ct Massa Lombarda), in semifinale ha eliminato per 4-0 5-3 Valentina Benini (3.2, Ct Cacciari Imola), seconda testa di serie, per completare il suo percorso netto con l’affermazione per 4-2 5-3 su Emma Baldassari (3.3, Tc Faenza), n,4 del seeding.

Quest’ultima per raggiungere la finale aveva prevalso di misura, per 1-4 5-3 8/6, nei quarti sulla baby Sofia Foggia (3.5, Club La Meridiana) e per 5-4(4) 4-0 in semifinale sull’altra giovanissima Ilinka Cilibic (3.3, atleta del club organizzatore), nel turno precedente capace di estromettere per 4-2 2-4 7/4 Emma Lanzoni (3.1, Tc Fanza), prima favorite del tabellone.