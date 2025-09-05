Tennis giovanile. Ct Firenze in ritmo. Riparte la stagione

Riprende anche la stagione agonistica del tennis giovanile con appuntamenti di grande valore in programma a settembre. Tra i protagonisti c’è il Circolo Tennis Firenze 1898 con tante squadre ad alti livelli e in particolare il settore femminile giovanile. Ufficializzate le città e gli impianti sportivi che ospiteranno le fasi interregionali, per qualificarsi alle finali nazionali, delle categorie a squadre Under 14 (si gioca a Foligno) e Under 16 (in campo a Grosseto) con la presenza del Ct Firenze. Le squadre biancorosse fiorentine Under 14 e Under 16 femminile hanno infatti raggiunto la fase della macro area, riuscendo a superare i concentramenti regionali.

Le ragazze dell’Under 14 hanno vinto il titolo di campionesse della Toscana e ora sono pronte per andare a caccia del Tricolore. Under 14 femminile Ct Firenze, le giocatrici: Eleonora Mauro, Francesca Berretti, Melissa Novac, capitano Gaddo Guidotti. Il torneo macroarea si svolgerà al Circolo Training Foligno il 13 e 14 settembre. Under 16 Femminile 3° classificata in Toscana: Daria Stortoni, Alice Soprani, Chiara Bertaccini, Irene Furini, Sara Mangini, capitani Balzanti e Caselli. Il torneo macroarea si svolgerà al Ct Grosseto il 13 e 14 settembre. Riflettori puntati su queste splendide ragazze che porteranno in alto il Giglio di Firenze.

La fantastica stagione dello storico Circolo Tennis Firenze è testimoniata dai risultati ottenuti dalle varie formazioni. La serie C maschile si è guadagnata la promozione in Serie B2. Le ragazze della D1 sono state promosse in Serie C. La Serie B1 femminile si è mantenuta in categoria. Gli Over 50 maschili hanno vinto il prestigioso campionato Italiano con team formato da Lorenzo e Pietro Pennisi, Tommaso Marzili, Michele Baroncelli, Lorenzo Tresanini, Alessio Di Vita e Massimo Isidori, capitanati da Andrea Mazzocchi. Le Lady 45 sono arrivate quarte assolute in Italia.

Un numero record di squadre biancorosse partecipano ai campionati federali e la numerosa e qualificata scuola tennis è il fiore all’occhiello.

Francesco Querusti