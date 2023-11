Tennis, i playout del Massa iniziano con un pareggio. Domenica la bella con Siracusa

Iniziano con un pareggio esterno i playout del CT Massa Lombarda. Si chiude infatti sul 3-3 la prima sfida in casa del Match Ball Siracusa e così si deciderà tutto in Romagna nel secondo atto del testa a testa per conservare un posto nel massimo campionato. I punti per la formazione capitanata da Michele Montalbini, portano la firma di Giulio Zeppieri, che ha dominato Antonio Massara, e del cesenaticense Francesco Forti, capace di regolare in due set Antonio Caruso. I padroni di casa hanno pareggiato i conti grazie alle affermazioni di Alessandro Ingarao (appena due game lasciati a un Lorenzo Rottoli non al 100% per via di un problema alla schiena) e del tedesco Yannick Maden, che si è imposto in rimonta su un volitivo Marco Cinotti. La situazione di equilibrio al termine dei singolari si è protratta anche dopo i doppi, nei qualil il duo Forti-Zeppieri ha sconfitto Massara-Maden, con risposta siracusana da parte di Caruso-Ingarao che hanno superato Alessio De Bernardis e Rottoli per il definitivo 3-3. "Questo pareggio in trasferta è da considerarsi positivo dal momento che l’incontro si è disputato su terra battuta all’aperto, in un periodo della stagione in cui ormai i tennisti sono abituati a competere sul duro indoor – commenta Fulvio Campomori, dirigente del Ct Massa Lombarda – Inoltre si è giocato con un forte vento. Senza dimenticare che Lorenzo Rottoli è sceso in campo acciaccato e non ha quindi potuto fornire il suo solito contributo alla squadra. Domenica ci auguriamo di poter contare anche sul sostegno di tanti appassionati per raggiungere l’obiettivo salvezza. Di sicuro tornerà a ricoprire il ruolo di vice capitano Nicola Gualanduzzi".