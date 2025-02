TENNis. Il futuro del Match Ball. Programmi e tornei

Tornano al Match Ball Firenze le prequalificazioni agli Internazionali Bnl di Roma 2025. Dal 6 al 23 marzo, sui campi del circolo di Bagno a Ripoli, ecco il classico appuntamento con un torneo che da oltre 40 anni raggiunge numeri incredibili di partecipanti. A contendersi l’accesso al Foro Italico saranno le categorie dei singolari maschile e femminile e anche i doppi. Nel 2024 sono state oltre 300 le seconde categorie che hanno partecipato al torneo, con alcuni nomi di spicco come Riccardo Bonadio (ex 160 del mondo e vincitore dell’edizione 2024). Una manifestazione che ogni volta cresce e si migliora grazie all’impegno e agli sforzi organizzativi di uno staff che cerca di accogliere tutti gli atleti nel migliore dei modi.

"Vediamo tanti ragazzi tornare edizione dopo edizione - afferma il direttore del circolo di Candeli, Chiara Casamonti - e qualche atleta addirittura ci ha detto che ogni anno non vede l’ora di disputare il torneo del Match Ball. Per noi questa è una piacevole soddisfazione, insieme all’alto valore dei partecipanti che si contendono il titolo regionale con il sogno di far suo il pass per gli Internazionali di Roma. Vogliamo anche consolidare l’obiettivo di agevolare i partecipanti a partire dall’accoglienza, la transportation, fino alla fisioterapia e alle varie indicazioni giornaliere riferite alla manifestazione e ai suoi aspetti collaterali. E come sempre sarà un tennis ad alti livelli tecnici ed agonistici".

Per il circolo dei presidenti Roberto e Leonardo Casamonti un inizio di stagione che conferma i grandi risultati ottenuti nel 2024 che hanno posto il Match Ball Firenze al 3° posto a livello toscano nel ‘Trofeo Fitp Assoluto 2024’ dietro al Ct Giotto Arezzo e al Tc Sinalunga (17esimo in Italia). Al terzo posto (29esimo nazionale) si classifica il Match Ball grazie alla prestigiosa promozione della formazione maschile in serie A1 e quella ottenuta in serie B2 dal team di serie C maschile composto da tutti i ragazzi che si allenano nella scuola del circolo bianco verde.

Francesco Querusti