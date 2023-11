Tennis. Il massese Pirazzini ko contro Fabbri

È stato un intenso fine settimana quello che ha aperto il mese di novembre al Russi Sporting Club, teatro di una doppia tappa del circuito amatoriale FITP-TPRA "Prequali IBI24". Nel doppio misto successo per 4-0 4-0 per Daniela Bardelli e Federico Prugnoli su Gea Mazzoni e Mauro Mazzaferro. Nel singolare maschile pronostico rispettato: ha infatti vinto il bolognese Paolo Fabbri, che nel match clou si è imposto per 4-1 4-3(3) su un brillante Luca Pirazzini, portacolori del Ct Massa Lombarda.