Tennis: Il talento pesarese lascia il baratoff e approda alla galimberti academy di cattolica. La svolta?. Luca Nardi cambia allenatori e va in Spagna a prepararsi con Yannik Sinner

Luca Nardi ha deciso di cambiare: allenatore, preparatore e anche il circolo. E’ di ieri l’annuncio ufficiale dell’addio al Baratoff e agli allenatori Francesco Sani e Gabriele Costantini. Il ventenne pesarese ha annunciato l’ingresso nella Galimberti Tennis Academy di Cattolica, diretta dell’ex daviman azzurro Giorgio Galimberti. Nardi avrà come supervisore diretto Marco De Rossi, tennista sanmarinese. Il passaggio verso la vicina Romagna e alla Galimberti Tennis è il segno della volontà di cambiare di Luca Nardi e di svoltare, anche dopo il risultato non soddisfacente alla Next Gen Atp Finals di Jedda. Il passaggio al primo dicembre è oltremodo significativo. Di certo non come l’annuncio della preparazione nelle prossime settimane insieme a Jannik Sinner che è già al lavoro in Spagna ad Alicante: "Svolgerò la preparazione con Jannik – ha annunciato Nardi – e comunque farò due o tre settimane in Spagna. Farò due o tre settimane in Spagna. Cercherò di giocare il mio miglior tennis il prossimo anno, ma senza troppe pressioni: l’obiettivo resta l’entrata nei primi cento. Per farlo mi serve ora un team che lavori al 100 per 100 su di me. Ho fatto il primo allenamento con Simone Bertino. La videoanalisi mi piace molto e mi stimola parecchio". Giorgio Galimberti spiega: "Dal punto vista tecnico-tattico e fisico il piano è chiaro, ormai si tratta di lavorare di fino. Ma si può fare un buon lavoro per arrivare a Canberra e alle qualificazioni degli Australian Open". Presenti il dottor Piero Benelli e il fisioterapista Frank Musarra ed il preparatore Matteo Baldini.