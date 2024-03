Tennis. Il Trofeo ’Mingori’ va al Circolo di Cervia

È partita sotto i migliori auspici la stagione agonistica del Circolo Tennis Cervia fattosi valere al trofeo regionale per Veterani "Ivo Mingori". Paolo Pambianco e compagni hanno trionfato nel tabellone Over 45 battendo in finale per 2-1 in casa il Circolo Tennis Bagnacavallo. La formazione cervese era approdata in finale superando nell’ordine il Tennis Club Sorbolo nei quarti ed il Circolo Tennis Persiceto in semifinale per 2-0. Nella finale per il titolo c’è stato il derby contro il Circolo Tennis Bagnacavallo dove i padroni di casa hanno vinto per 2-1. Nei singolari successi di Giovanni Farolfi (6-2, 6-1) e di Alex Fabbri per il Ct Bagnacavallo che ha vinto la sfida su Paolo Pambianco per 6-3, 6-7, 10-6. Poi nel doppio decisivo vittoria di Pambianco e Corrado Badalucco per 6-4, 2-6, 10-3.