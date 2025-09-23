Tennis. La lughese Sandy Mamini vince il 7° Memorial ’De Giovanni’

La lughese Sandy Mamini ha vinto la quarta edizione del trofeo ‘F.C. Costruzioni, 7° Memorial ’Giampiero De Giovanni’, Open femminile nazionale organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola. Domenica sera si è disputata la finalissima, dominata dalla giovane portacolori del Tennis Club Faenza, classificata 2.6, accreditata della seconda testa di serie, sulla rientrante Ekaterina Cazac (2.7), anche lei giovane portacolori del Circolo Tennis Massa Lombarda, allenata dal maestro Christian Rosti al Ten Sport Center di Pinarella.

Tutto piuttosto facile per Sandy Mamini che si è imposta per 6-1, 6-2, mostrando anche nel match clou il tennis brillante che ha caratterizzato tutta la sua settimana imolese.

In semifinale Ekaterina Cazac ha battuto 6-1, 6-3 Alice Rossi, mentre Sandy Mamini si è imposta per 6-1, 6-1 su Sofia Regina nel derby del Tc Faenza. Al termine della finale ci sono state le premiazioni effettuate dal sindaco di Imola, Marco Panieri, dal presidente del Circolo Tennis Cacciari, Vittoria Zoli e dal rappresentante di F.C. Costruzioni, Ferruccio Carosella. Notevole il bilancio, tecnico e di partecipazione, per il torneo imolese che si è ritagliato una fetta importante nel panorama regionale e nazionale, un torneo svoltosi nel ricordo di un dirigente come Giampiero De Giovanni che ha lasciato un vuoto enorme in tutto il tennis imolese.