Tennis. La nazionale Sordi si è radunata sui campi di via Gramicia

L’Università di Ferrara con il suo braccio sportivo del Cus hanno ospitato lo scorso week end un raduno della nazionale di tennis della Federazione Sportiva Sordi Italiana, in previsione delle Summer Deaflympics 2025 che si terranno a Tokyo a metà novembre. Questo incontro è inserito nel processo di selezione con i nomi degli atleti convocati ufficialmente che saranno resi noti a settembre, in funzione dei risultati dei singoli atleti e dei test di quest’estate.

I tecnici Tomaso Carletti e Luca Minuzzo, con i preparatori atletici Cristina Abrami e Gugliemo Colucci e il gruppo di psicologi per il tennis (SMA), hanno ringraziato per questa opportunità che è stata data e che sperano di ripetere. Gli atleti in campo in questi giorni in via Gramicia 41 a Ferrara (Asia Carrara, Giulia Bassini, Cristina Abrami, Alessia Mateescu, Nicolò Della Betta, Leonardo Benedetti, Antonio Salvi) sono quasi tutti studenti universitari e la cosa ha suscitato grande ammirazione nel presidente del Comitato Sport di Unife Prof. Gianni Mazzoni, presente sui campi da gioco, per confermare il supporto dell’Ateneo ferrarese in queste attività.

Unife sta implementando e realizzando una ristrutturazione di impiantistico sportiva per oltre 10 milioni di euro, che porterà nei prossimi anni il polo multisportivo del Centro Universitario Sportivo di via Gramicia, ad essere completamente rinnovato e che permetterà al Cus Ferrara di potenziare l’attività giovanile, universitaria e della città.