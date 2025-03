Tennis - La sesta edizione del ’Memorial Alessio Carmagnini’ ha regalato emozioni e anche un numero record di partecipazioni. Baldoni e Salvi si prendono il titolo più bello

Nel 6° Memorial Alessio Carmagnini, Stefano Baldoni supera nella finalissima la sorpresa Francesco Canò, mentre Linda Salvi ha la meglio su Emma Martellenghi. Ben 211 iscritti tra tabellone maschile e femminile per il Memorial Carmagnini, disputato sui campi del Tennis Park Calenzano, con montepremi di 4.000 euro. Al termine di due settimane di sfide ha confermato il proprio nome nell’albo d’oro maschile di questa prestigiosa manifestazione Stefano Baldoni (2.1 Ct Giotto Arezzo) mentre al femminile è stata Linda Salvi (2.2, Tc Cagliari) a vincere dopo che lo scorso anno perse in finale.

Nel tabellone maschile, la prima testa di serie era il vincitore del 2024 Stefano Baldoni (2.1) che ha superato nei quarti Federico Ulisse Guarducci e in semifinale Stefano Papagno. Mentre nella parte bassa esce a sorpresa Francesco Canò 2.5 del Tc Montecatini dopo aver superato la terza testa di serie Giuseppe Tresca 2.3, Emanuele Mazzeschi e Alessandro Beconi in semifinale. In finale l’esperienza e la freschezza di Stefano Baldoni hanno la meglio su Francesco Canò per 6-3 6-3. "Sono contentissimo di aver conquistato questo torneo - spiega Baldoni - perchè ricorda un grande appassionato di tennis. Il veloce non è la mia superficie preferita, ma si vede che questa manifestazione mi porta bene".

A livello femminile sono giunte all’atto finale la favorita Linda Salvi (2.2, Tc Cagliari) e la giocatrice del Ct Lucca Emma Martellenghi (2.4) con affermazione della giocatrice numero uno Salvi per 6-3 6-2. "Lo scorso anno avevo perso in finale e ci tenevo tanto a conquistare il torneo - spiega Salvi - quest’anno ho riprovato ed è andata bene".

“Ogni anno il torneo cresce - spiega il padre di Alessio Carmagnini - e noi siamo contenti che si possa ricordare Alessio con una manifestazione di così alto livello. Insieme al circolo ed a Erasmo Palma cercheremo di farlo salire sempre di più anche perchè i giocatori e le giocatrici vengono sempre volentieri". Al termine il direttore del circolo Erasmo Palma ha consegnato una targa al giudice arbitro Alessio Bustone.

Francesco Querusti