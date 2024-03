Tennis La stella apuana vive un momento di eclissi. Musetti, periodo nero. Prestazioni deludenti anche nel nuovo anno

Il nuovo anno è iniziato come era finito quello precedente: nessun acuto, tante delusioni e qualche perplessità. Continua il periodo nero per Lorenzo Musetti (nella foto), il tennista carrarese che sembra avere perso la lucidità dei tempi migliori che nello scorso giugno lo avevano portato al numero 15 del ranking. Se in economia bastano due trimestri consecutivi senza crescita per parlare di recessione, allora per Musetti si può parlare di stagnazione perché è da un anno che non è più lui. E visto che nello sport, e soprattutto ad alti livelli, non c’è né tempo né spazio per pause di riflessione, in tanti si stanno chiedendo cosa sta succedendo alla stella carrarese del tennis che, da stella che avrebbe dovuto splendere in virtù delle capacità tecniche più volte mostrate, sta vivendo un momento di eclissi.

E a testimoniarlo non sono solo i numeri (le poche vittorie e le tante sconfitte anche contro giocatori con ranking inferiore) ma il modo in cui sta giocando, ben lontano da quello che aveva fatto sognare tecnici, addetti ai lavori e tifosi. L’anno è iniziato con la eliminazione al secondo turno a Hong Kong, Adelaide, Australia Open, Open 13; al primo turno a Rotterdam, Qatar e Dubai. Risultati che al momento lo fanno restare al numero 26 ma che presto, dovendo cancellare alcuni punteggi in virtù del regolamento Atp, potrebbe precipitare più in basso.

ma.mu.