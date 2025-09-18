Tennis. L’Under 12 di Massa alle finali nazionali

La squadra Under 12 maschile del Tennis Club Massa Lombarda si è qualificata alle finali nazionali, entrando tra le migliori otto d’Italia che si sfideranno per lo scudetto da domani a domenica campi in terra del Ct Imperia. La squadra ravennate, formata dai 3.3 Alessandro Teodorani e Robert Sebastian Cadar, dal 4.1 Lorenzo Xella e dai 4.2 Riccardo Cricca e Samuele Chiarini, ha vinto la fase di macroarea denominata Centro-Nord (girone con Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna) andata in scena nello scorso fine settimana al Tennis Club Perugia. Dopo aver sconfitto 2-0 i toscani del Tennis in Progress Lagomare, nel match decisivo la formazione capitanata nell’occasione da Nico Gnoli ha piegato per 2-1 il Galimberti Tennis Team Cattolica: Alessandro Teodorani ha ceduto 6-1 7-5 a Pietro Galimberti, Robert Sebastian Cadar ha superato 6-3 6-4 Riccardo Arcangeli e nel doppio decisivo, protagonisti gli stessi quattro ragazzi, il duo massese ha prevalso di misura, con il punteggio di 6-3 1-6 10-8.

Della tre giorni che mette in palio lo scudetto tricolore insieme al Ct Massa Lombarda saranno protagonisti Tc Bergamo, Stampa Sporting Torino, Polisportiva San Marco Duino (Trieste), At Giuseppucci Macerata, New Country Club Frascati, Aureliano Tennis Team Roma e Sporting Club Trani. Anche le formazioni Under 16 maschile e femminile sono state impegnate in contemporanea nella fase di macroarea. La squadra maschile (Riccardo Pretolani, Marco Giovagnoli, Matteo Ceppi e Filippo Ravaglia, guidati dal maestro Michele Montalbini), capace a fine giugno di bissare il titolo regionale, è stata sconfitta 2-0 in semifinale dal Ct Camerata Picena. Nel corrispondente campionato femminile, nella fase di macroarea ospitata dal Ct Grosseto, la squadra massese (Sofia Cadar, Maria Luce Ossani e Aurora Baldassarri, con capitano Raffaele Bernardini) è stata piegata per 2-0 in semifinale dal Tennis Training Foligno, poi promosso alla Finale nazionale.