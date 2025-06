Tennis - Mascalucia non si presenta alla gara. Faenza promossa in serie B2

Vittoria per…mancanza dell’avversario. La squadra di serie C femminile del Tennis Club Faenza è stata promossa in serie B2 vincendo a tavolino il match di ritorno della finale contro il Circolo Le Roccette di Mascalucia che si sarebbe dovuto giocare sui campi faentini, in quanto le catanesi non si sono presentate. Dopo il 2-2 dell’andata le faentine hanno dunque vinto il ritorno 4-0, ma il curioso epilogo della finale non deve togliere merito al TC Faenza, visto che non ha mai perso una partita in tutto il campionato.

La giovanissima squadra faentina, che vanta un’età media di 17,8 anni, che ha riportato le manfrede in B2 dopo due anni, è formata da Sofia Regina (220/), Emma Lanzoni (2011), Clara Sansoni (2005), Matilde Greco (2006) e Sandy Mamini (2007). Il gruppo è preparato dai vari maestri del circolo faentino: Paola Tampieri, Flora Perfetti, Mattia Bandini, Edoardo Pompei e Marco Poggi. Un gruppo con buone potenzialità, ancora con margini di crescita, che nei prossimi anni potrebbe regalare altre soddisfazioni al Tennis Club Faenza.