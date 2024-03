Tennis. "Road to Foro», vince Andrea Martini

Al Ct Paolo Ciampi Coiano si è svolto il torneo di quarta categoria "Road to Foro" valido per la provincia di Prato. Al termine di due settimane di sfide

è stato il numero due del tabellone, Andrea Martini, a conquistare la vittoria. Il portacolori del circolo

di casa ha superato in finale il compagno di club Massimo Manelli per 2-1 (3-6, 6-3, 10-8) ed entrambi si sono qualificati per il tabellone Open regionale. In semifinale Manelli aveva sconfitto il primo favorito, Luca Caporaso (6-4, 6-4), mentre Martini aveva avuto la meglio su Pietro Livatino del Tc Prato, terzo favorito del seeding, per 2-1 (3-6, 6-2, 10-4). Nel doppio la coppia della Tennistica Pratese, composta da Andrea Pieralli e Gabriele Tempestini ha sconfitto nel match conclusivo il duo del Tc Costa Azzurra formato da Emanuele Capo e Lorenzo Fedi in una finale molto equilibrata (6-3, 3-6, 10-8). Nel complesso un centinaio di giocatori iscritti alla manifestazione che ha qualificato i finalisti all’Open di pre-qualificazione per "Ibi Bnl 2024" che si svolgerà al Match Ball Firenze dal 15 al 30 marzo.