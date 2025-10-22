Tennis serie A1. Massa chiude l’andata prima. Ko il Ct Zavaglia

Acquista il giornale
Seconda vittoria consecutiva per il Circolo Tennis Massa Lombarda, che superando 5-1 in casa l’Eur Sporting Club, conquista punti d’oro...

di LUCA DEL FAVERO
22 ottobre 2025
Seconda vittoria consecutiva per il Circolo Tennis Massa Lombarda, che superando 5-1 in casa l’Eur Sporting Club, conquista punti d’oro in chiave salvezza. Un risultato che consente al team capitanato da Michele Montalbini di portarsi a 7 punti in classifica, così da difendere l’inatteso primato (con una lunghezza di vantaggio sul circolo altoatesino, vittorioso in trasferta a Sinalunga) ma soprattutto di distanziare terza e quarta posizione.

Francesco Forti ha lasciato appena 5 game all’olandese Jelle Sels (n.401 Atp), imitato dall’altro romagnolo Jacopo Bilardo contro Nicolò Ciavarella, mentre nel confronto fra i numeri uno delle due formazioni Giulio Zeppieri (attualmente n.160 del ranking) ha bagnato il debutto stagionale con i colori di Massa imponendosi in rimonta su Lorenzo Giustino (n.272 Atp). Lorenzo Rottoli ha invece ceduto a Massimo Giunta, ma è stato l’unico punto per il club capitolino visto che sono stati poi a senso unico i due doppi con le vittorie delle coppie Forti-Zeppieri e Bilardo-Rottoli.

"Un’altra bella soddisfazione per il gruppo, ma anche per noi dirigenti e i nostri sostenitori – commenta Fulvio Campomori, dirigente del club romagnolo – Non ci era mai capitato in A1 di chiudere la fase d’andata davanti a tutti e quindi ci godiamo questa prima volta".

Il Circolo Tennis Dario Zavaglia lotta fino all’ultimo con lo Sporting Club Selva Alta, ma rimedia una sconfitta per 4-2 nella terza giornata del campionato di serie A1 disputatasi davanti ai propri tifosi. Nei singolari, dove sono scesi in campo Nerman Fatic e da Daniel Bagnolini c’è stato grande equilibrio ed infatti il punteggio è stato di 2-2, rendendo obbligatoria l’impresa nei due doppi per agguantare un pareggio. La reazione del Ct Zavaglia è arrivata puntuale. Il doppio, con la coppia formata da Nerman Fatic e Carlo Caniato ha vinto il primo set 6-7, perso il secondo 5-7 e il super tie-break finale, con il punteggio di 7-10. Il Selva Alta ha poi chiuso i conti 4-2.

"È stata una sconfitta onorevole contro una delle formazioni più forti del girone", commenta il direttore tecnico del Ct Zavaglia, Omar Urbinati.

