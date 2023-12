Tennis serie A2. Il Giotto cede a Trento. Addio sogno promozione

Si ferma in finale il sogno A1 per il Tenns Giotto che cede il passo all’Ata Battisti di Trento. L’ultimo atto del campionato di A2 ha visto la prima squadra maschile del circolo aretino vivere una lunga trasferta fino al capoluogo trentino per disputare l’incontro di ritorno degli spareggi per la promozione nella massima serie, subendo una sconfitta per 5-1. L’andata era terminata con il risultato di 3-3, ma nel match decisivo è emersa la maggior esperienza dell’Ata Battisti che ha prima archiviato i singoli in vantaggio per 3-1 con l’unico punto del Tennis Giotto messo a segno da Stefano Baldoni e poi ha chiuso i giochi nel doppio dove ha colto l’ultima vittoria utile per il salto di categoria. La sconfitta non cancella l’ottima stagione della squadra aretina che, da neopromossa in A2, è stata protagonista di un campionato di altissimo livello.