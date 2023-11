Tennis. Sporting in Toscana con l’obiettivo salvezza. Anche Modena in bilico

Giornata campale per le squadre di tennis di casa nostra, che tra serie A1 e A2 celebrano l’ultima, e decisiva, giornata della regoular season che dirà parecchio sul loro futuro. In A1, infatti, lo Sporting Club Sassuolo gioca in Toscana, sui campo del TC Bisenzio: seconda in classifica ma non ancora certa della salvezza – il Bisenzio è ultimo a un punto – la squadra sassolese deve vincere per mantenere la categoria, e se perde o pareggia rischia di essere raggiunta o superata da Perugia e di andare ai playout. Ai playout andrà invece, e qui passiamo all’A2, l’altra squadra che il circolo sassolese ha iscritto al massimo campionato. Penultimo a 3 punti nel girone 4, lo Sporting oggi riposa e aspetta notizie dagli altri campi sui quali giocano le ‘rivali’ del girone 4.

Decisamente meno definita, sempre in A2, la situazione del girone 3 dove questa ultima giornata è decisiva anche e soprattutto per il Tennis Modena (foto). La squadra capitanata da Adriana Serra Zanetti ha 5 punti ed è pari, in classifica, a Filari e Piazzano: giocano a Maglie, i gialli, e non è detto basti loro vincere per centrare il bersaglio grosso. La vittoria varrebbe almeno i playout e metterebbe al riparo il Tennis Modena dalla retrocessione diretta ma in palio, in quel di Maglie, per la squadra modnese ci sono anche la salvezza diretta e addirittura i playoff promozione, cui accedono le prime tre classificate.