Tennis. Stefanini subito fuori in Australia

Ha chiuso un 2023 da record, nel corso del quale era riuscita anche ad entrare fra le migliori cento tenniste del mondo e a guadagnarsi la convocazione in Nazionale per la Billie Jean King Cup. E dovrà trarre spunto da quei risultati per rilanciarsi, nel corso di un anno che è comunque appena iniziato. Non nel migliore dei modi però, per Lucrezia Stefanini.

La tennista di Carmignano, stella del Tc Prato, ha iniziato la nuova stagione cimentandosi negli Australian Open. Il torneo che dodici mesi fa le aprì la strada ad un’annata da incorniciare, riuscendo a raggiungere il tabellone principale. Stavolta è andata diversamente: a Melbourne, l’atleta venticinquenne è uscita pochi giorni fa al primo turno delle qualificazioni, eliminata dalla trentaduenne polacca Lesley Pattinama Kerkhove (6-3, 6-3). In precedenza, durante il "Canberra 125", Lucrezia era uscita per mano della tedesca Ella Seidel. Una trasferta non molto fortunata insomma, quella in terra australiana. Ma le occasioni di riscatto non mancheranno.