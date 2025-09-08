Tennis, sui campi di via Galimberti la rassegna tricolore under 15. Roveri batte Gallo, è il nuovo campione italiano. Del Mugnaio: "Sono state giornate bellissime»

Lo spettacolo sui campi della Virtus Tennis dove, per una settimana, si sono dati appuntamento i migliori talenti under 15. Gli aspiranti Jannik Sinnet di domani. Alla fine la spunta Zeno Roveri, aretino, portacolori del Ct Giorggio e allievo del maestro Giovanni Ciacci. Sono serviti due set, 6-2, 7-5 per piegare la resistenza di Alessandro Matteo Gallo, punto di forza dell’Horizon Tennis Home, progetto del maestro Max Sartori e tesserato per il Ct Vicenza. I due erano approdati alla finale superando rispettivamente Giorgio Ghia, campione under 14 un anno fa al Parioli di Roma, e Cesare Cattaneo, che partiva con i favori del pronostico e come testa di serie numero uno.

"Inseguivo un risultato del genere da tempo – racconta Roveri –. In semifinale ho giocato davvero bene con Ghia, avevo fiducia, ma Alessandro è un grande avversario, vorrei prendere qualcosa dal suo carattere. Sul 4-1 nel secondo set lui l’ha riaperta, ma sono riuscito a chiuderla. È un giorno meraviglioso, mi sono sentito accolto e coccolato per tutta la settimana dall’organizzazione. Cosa cambia adesso? Mi rimetto al lavoro, ma certamente questo tricolore è uno stimolo per migliorare".

"Sono state giornate bellissime – sottolinea il presidente della Virtus Tennis, Renato Del Mugnaio –. Abbiamo visto in campo i migliori prospetti del tennis italiano, in un clima di armonia e grande fairplay, nonostante l’importanza della posta in palio. È lo spirito che da sempre perseguiamo nel nostro circolo, e siamo grati alla federazione per aver scelto Bologna e i nostri campi per assegnare i titoli di singolare e doppio di una categoria in cui va in scena il futuro della disciplina. Mi preme anche ringraziare le istituzioni, che ci sono vicine e tutti quelli che hanno animato il nostro circolo in questi nove giorni: giocatori, maestri, genitori e accompagnatori dei ragazzi, appassionati. E tutti coloro che hanno lavorato in via Galimberti per la riuscita di un evento che resterà nella memoria e nella storia".

Nella foto: Gallo e Roveri