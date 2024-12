Tennis tavolo. Gli olandesi sono troppo forti. La Fortitudo deve arrendersi

L’orgoglio non basta, anche se la Fortitudo Tennis Tavolo di Franco Andriani viene battuta in casa, a Sasso Marconi, dai Red Stars Venray.

Gli olandesi avevano appena superato nettamente 4-1 i tedeschi di Immelborn e si ripetono, 4-2, contro Bologna. Anche se la Fortitudo parte benissimo, nel primo incontro. Il capitano di casa, Gian Carlo Bini, si impone per 3-1 sulla ventunenne Emma Van der Zanden, numero 15 tra le donne e comunque entro i primi cinquanta, maschi sorpresi, in Olanda.

Massimo Zerbini, poi, ha la meglio per 3-2 di Desmond Janssen, al quale annulla anche quattro match-point. Il doppio vantaggio non è sufficiente perché il numero uno dei tulipani, Tom Thijssen, batte 3-0 Agostino Roveri. Poi lo stesso Thijssen, in coppia con la Van der Zanden, ha la meglio, al quinto set, della coppia Zerbini-Bini. Sulla situazione di parità, Massimo Zerbini, 23 anni, prova a opporsi alla scatenata ragazza. I parziali sono molto stretti (11-9, 11-9, 11-8), ma Emma porta avanti gli ospiti.

A chiudere ci pensa il solito Thijssen che, anche se in cinque set, batte Bini. Finisce 4-2 per gli olandesi. E adesso attesa per il sorteggio per la prossima fase che partirà da gennaio.