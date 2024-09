Tennis tavolo - Paralimpiadi. Ragazzini oggi in gara per andare in finale

Ultimo atto di Paralimpiadi per Carlotta Ragazzini. Alle 10 la 23enne pongista faentina, testa di serie numero 4 del tabellone, gareggerà nella semifinale del torneo femminile individuale categoria 3 di tennis tavolo ed è già certa di aver comunque al collo la medaglia di bronzo anche in caso di sconfitta. Da questa edizione delle Paralimpiadi, infatti, entrambe le perdenti delle semifinali si classificano al terzo posto, essendo stata abolita la ‘finale di consolazione’. L’ostacolo per raggiungere la finale sarà però durissimo, perché come avversaria ci sarà la coreana Jiyu Yoon, numero uno al mondo e imbattuta da tantissimi mesi. Carlotta l’ha già sfidata due volte nei mesi scorsi nel torneo di Costa Brava e in Thailandia, riuscendo sempre a metterla in difficoltà nonostante abbia poi perso. Chissà che questa volta non possa smentire i pronostici che la vedono sfavorita e batterla per la prima volta. Nell’altra semifinale, che si gioca alle 11, si affrontano la cinese Juan Xue (3) e la croata Muzinic (2). La finale è in programma alle 20.15. Come da pronostico alle semifinale si cono classificate tutte le prime quattro teste di serie del torneo, che da tanto tempo guidano il ranking mondiale.

Luca Del Favero