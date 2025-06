Tennis tavolo. San Miniato, una stagione con il segno più: "Ricca di soddisfazioni. E contiamo di crescere»

"Questa stagione è stata per noi ricca di soddisfazioni, contiamo di crescere sempre di più, abbiamo tanti ragazzini che si stanno avvicinando al nostro sport. Adesso continueremo con gli allenamenti per un altro breve periodo, poi ci daremo appuntamento a settembre". Cosi parla la società di Tennis tavolo di San Miniato orgogliosa della stagione agonistica appena conclusa ricca di buoni piazzamenti e di risultati che fanno ben sperare per la crescita del gruppo. Gli ultimi 2 successi in ordine di tempo si sono svolti rispettivamente a Rimini e Cascina dove il team sanmianiatese si è messo in bella mostra vivendo "esperienze significative per i portacolori di San Miniato".

Una buona rappresentanza di atleti (tra giovanissimi e più esperti) ha disputato le fasi nazionali Fitet in quel di Rimini: in bella evidenza, il debutto di Virginia Nucida, subito impegnata in una fase così importante, seppur alla sua prima esperienza. Da segnalare anche la medaglia di bronzo di Fabrizio Ciampi, istruttore del sodalizio giallorosso, che ha gareggiato con un’altra società nel doppio, categoria 60/70. Invece nei giorni scorsi a Cascina, sono andati in scena i campionati regionali. In questa competizione, si è messo in mostra Silvio Salvadori, che ha conquistato il terzo posto tra gli over 60. Per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina adatta a tutti è possibile contattare il numero 329 3626416.

Il Tennis Tavolo San Miniato chiude quindi in positivo una stagione dove si è allenata nel nuovo spazio della scuola elementare Leonardo Da Vinci di San Miniato dove gli atleti si sono potuti allenare con istruttori qualificati e migliorare la propria tecnica senza dimenticare la Casa Culturale di San Miniato, sede storica del tennis tavolo.