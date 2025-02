Tennis tavolo serie a2. Reggio impone il pareggio al Nulvi

Il TT Reggio Ferval (15) impone il 3-3 nel recupero al Nulvi (15), che prima del match coi reggiani era a punteggio pieno, e rimane in vetta insieme ai sardi al campionato di Serie A2, anche se i rivali di giornata hanno una partita da recuperare. Prova di carattere, quella dei ragazzi di Mattia Crotti, capaci di rimontare dopo esser stati sotto 3-1 in campo avversario: al successo in apertura di Damiano Seretti contro Mattias Mongiusti (3-0), Nulvi risponde con Tomas Koldas, che piega con un duplice 3-1 Alin Spelbus e lo stesso Seretti. Reggio scivola a -2 dopo lo stop al quinto set di Jacopo Cipriano, che si arrende 15-13 dopo un match interminabile contro Cappuccio, ma trova la forza di rialzarsi con lo stesso Cipriano, che sconfigge 3-1 Mongiusti, mentre nel singolare decisivo è Spelbus ad imporsi, piegando 3-1 Cappuccio. Per la Grissin Bon, il prossimo appuntamento sarà il 15 febbraio a Villa Bagno contro la stessa Nulvi, stavolta nel match valido per la terza giornata di ritorno.