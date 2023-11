TENNIS. Tc Spezia supera anche l’ostacolo. Pordenone

Il Circolo Tennis Spezia, dopo essersi qualificato dalla fase regionale al tabellone nazionale del campionato Over 45 Libero, ha superato anche i sedicesimi di finale della competizione battendo 3-0 in trasferta il Tennis Club Pordenone. "Ora ci aspettiamo pubblico e gran attenzione – afferma il presidente del club Stefano Zacutti Cipollini – agli ottavi di finale in programma sabato 18 novembre alle 11, a San Venerio contro la grande favorita Leini Torino". Questi i risultati nella trasferta pordenonese del Cts: Alessandro Portunato e Davide Failla battono Andrea Brunetta e Federico Seghetto 6-3 e 6-0. Paolo Poggianti e Stefano Zacutti Cipollini vincono su Franco Lugo e Ugo Pizzagnini 6-2 e 6-1. vittoria di Marco Argenziano e Riccardo Salis su Ugo Pizzagnini e Federico Seghetto per 6-4 e 6-1.