Tennis. U14, Faenza è quarta ai Campionati italiani

di LUCA DEL FAVERO
24 settembre 2025
Il Tennis Club Faenza ha chiuso al quarto posto le finali nazionali del campionato italiano a squadre Under 14 maschile, svoltesi nel week end a Sanremo. Il risultato ottenuto dalla squadra composta da Diego Tarlazzi, Marco Menichetti e Matteo Leone Geri, e guidata dal maestro Mattia Bandini, è il migliore a livello giovanile degli ultimi anni. Nei quarti di finale la squadra faentina si è imposta 2-1 sul Tc Rungg di Appiano (Bolzano).

Dopo la sconfitta di Menichetti nel singolo contro Lukas Kirchlechner per 6-2 6-2, e il successo di Tarlazzi contro Pietro Dolcetta-Capuzzo per 6-3 6-3, il punto decisivo è arrivato nel doppio, dove Tarlazzi e Menichetti hanno superato Lukas Kirchlechner e Daniele Francia 6-4 6-0. Nella semifinale è stata invece battuta 2-1 dal Circolo Tennis Barletta.

Menichetti ha perso il suo singolo contro Michele Piazzola 6-2 6-3, mentre Tarlazzi si è imposto su Marco Mastropasqua 6-1 6-1. Nel doppio decisivo, al termine di un match altalenante, i due pugliesi hanno avuto la meglio sui due faentini per 6-1 3-6 10-5 al supertiebreak.

Nella finale per il terzo posto, il Tennis Club Faenza è stato nuovamente battuto dal Vavassori Tennis Team di Palazzolo sull’Oglio (Brescia) per 2-1.

Nei due singoli, Simone Cristiani ha battuto Tarlazzi 6-7, 6-2 6-4, mentre Menichetti si è imposto su Filippo Cesare Bettoni 6-0 6-0. Nel decisivo doppio di spareggio, la coppia lombarda si è imposta su quella faentina per 1-6 6-1 10-7.

Per la seconda volta consecutiva, quindi, il supertiebreak è stato fatale.

Il titolo tricolore Under 14 maschile è stato vinto dal Circolo Parioli Roma, che in finale ha battuto il Circolo Tennis Barletta 2-1 al termine di una sfida che ha regalato tante emozioni al pubblico presente.

