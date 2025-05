Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving: al via a Massa Lombarda

Si alza domani il sipario sul il Tennis Wheelchair Trophy FITP Kinder Joy of Moving, seconda delle otto prove del circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina che farà tappa a Massa Lombarda nel week end. Nella prima giornata è in programma un torneo di singolare, mentre alla domenica si disputerà un torneo di doppio dalle 9 alle 12. Inoltre durante il week end, con finalità promozionali, saranno presenti istruttori specializzati Fitp per far provare il tennis in carrozzina a tutti i ragazzi con disabilità che desiderano avvicinarsi a questo sport. "Proseguiamo con convinzione l’impegno sul fronte del wheelchair – commenta Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – ed è per noi motivo di orgoglio essere sede di una delle tappe di questo prestigioso circuito nazionale. Il concetto di sport per tutti è sempre stata una delle direttrici portate avanti dai dirigenti nell’attività del club e spesso abbiamo invitato alcuni giovani giocatori del nostro circolo a palleggiare con i protagonisti dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving".