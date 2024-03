Tennistavolo Agli italiani di doppio Under 21 e 19 Matilde Bellatalla si classifica terza Bene Puppo e Ruocco

Un bronzo, un quarto e un ottavo di finale per i giovani atleti della Apuania Tennistavolo nella prima giornata dei campionati italiani di doppio (Under 19 e Under 21) di Terni. Presente alla manifestazione con tre tesserati, la società gialloazzurra ha conquistato un bronzo con Matilde Bellatalla (nella foto, allenata dai tecnici Massimo Petriccioli e Benas Skirmantas), mentre buone sono state le prestazioni di Andrea Puppo e Leonardo Ruocco.

Nel doppio femminile Under 19 in coppia con Caterina Angeli, la Belletalle si è arresa solo in semifinale, davanti alla coppia piemontese Sereno Regis-Anastasia De Costanzo (testa di serie numero 2), dopo un match combattuto e lo 0-3 finale non rispecchia i valori visti al tavolo.

Nella stessa competizione nazionale buona la prestazione nel doppio misto Under 19 di Matilde Bellatalla e Leonardo Ruocco che hanno raggiunto gli ottavi di finale, dove si sono arresi alla coppia lombarda Davide Pezzini-Rad Serena. Ramamrico per Andrea Puppo, che nel doppio maschile Under 21, in coppia con Costantino Cappuccio, ha sfiorato il podio perdendo nei primi otto contro la coppia lombarda Mascagni- Cicchitti. Soddisfazione è espressa dalla Bellatalla: "questa medaglia mi dà la carica e la spinta per continuare a lavorare duramente".

ma.mu.