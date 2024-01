Tennistavolo. Apuania da record. Squadre al galoppo in quattro campionati

Quattro campionati nazionali e quattro posizioni di vertice per le squadre della Apuania Tennistavolo del ds Claudio Volpi (nella foto). Se la squadra di A1 è prima (11 punti, 7 incontri, 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, 24 partite vinte e 9 perse), non sono da meno anche le squadre che partecipano ai campionati nazionali minori, tutti arrivati al giro di boa della fine del girone di andata. Nella B1, girone C, l’Apuania è sempre in testa (12 punti, 7 incontri, 6 vittorie e 1 sconfitta, 33 partite vinte e 15 perse), seppure in condominio con i maceratesi del Camerino. La classifica: Apuania Carrara e Camerino (Macerata) 12 punti; Reggio Emilia e Lucca 10; Prato e Cascina 4; Montemarciano (Ancona) e Poviglio (Reggio Emilia) 2. Nella B2, girone D, Apuania al secondo posto (7 incontri, 6 vittorie e 1 sconfitta, 33 partite vinte e 9 perse), all’inseguimento della capolista Modena. La classifica: Modena 14 punti; Apuania Carrara 12; Città dei Ragazzi (Modena) e Romagna (Forlì) 8; Perugia, Genova e Prato 4; La Spezia 0. Carraresi in testa e imbattuti anche nella C1, girone I, dove l’Apuania comanda la classifica (7 incontri, 7 vittorie e nessuna sconfitta, 35 partite vinte e 16 perse). La classifica: Apuania Carrara 14; Prato B e Cascina 10; Sestese B 8; TT Firenze e Prato A 6; Sestese A 2; Pistoia 0. 7

ma.mu.