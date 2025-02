Tennistavolo, B2. Apuania regola la Major 1 Italjet e si conferma leader

Continua la corsa della formazione di B2 della Apuania Tennistavolo nel campionato nazionale di categoria, girone D. Nella terza giornata di ritorno, tra le mura amiche i gialloazzurri si impongono 5-2 sui bolognesi della Maior 1 Italjet. Per i carraresi due punti sono firmati da Edoardo Cremente (3-0, 3-1) e tre da Matteo Petriccioli (nella foto) (3-0, 3-0, 3-0), nessun punto per Nicola Bogazzi (0-3, 0-3). Con questo successo (decimo in altrettante giornate) l’Apuania si conferma leader indiscussa del torneo, mantiene l’imbattibilità e la vetta della classifica. Da dominio assoluto anche il ruolino di marcia: 10 incontri e 10 vittorie; 50 partite vinte e 12 perse; 154 set vinti e 64 persi; 2146 punti realizzati e 1561 subiti. La formula del campionato prevede la promozione in B1 per la prima classificata, mentre le ultime due retrocedono in C1, così che per i gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi, molto presto potrebbe arrivare anche la matematica certezza nella promozione nella categoria superiore. La classifica: Apuania Carrara 20 punti; Poviglio (Reggio Emilia), Cortermaggiore (Piacenza) e Marco Polo Mazzano (Brescia) 14; Ferrara 8; Città dei Ragazzi Modena 6; Maior 1 Italjet Bologna 2; Colognola ai Colli (Verona) 1.

ma.mu.