Tennistavolo. Bilancio in chiaroscuro per l’Incas Villaggio. Cinque vittorie e quattro sconfitte in settimana

La quarta giornata di ritorno di campionati a squadre maschili si conclude con un bilancio positivo per l’Incas Villaggio Lucca: cinque vittorie e quattro sconfitte. Due match molto equilibrati e tirati per le due serie nazionali, ma solo una torna a casa vittoriosa. La "B1", infatti, prevale di misura su Reggio Emilia per 5 a 4 – con punti messi a segno da Di Fiore (3) e Mankowski (2) – consolidando la seconda posizione; mentre la "B2" viene sconfitta dal Firenze per 4 a 5, ma rimane ancora prima in classifica per differenza set, proprio sulla formazione gigliata. A tre giornate dalla fine del campionato la tensione è molto alta, ma i risultati fanno ben sperare.

Nelle serie regionali continuano a fare l’en-plein di vittorie la serie "C2-B", ormai consolidata come capolista, che si impone su Dlf Viareggio "B" per 5 a 0 (2 punti Gherardi e Casali, uno Nottolini); e la serie "D3-A", in attesa dello scontro diretto per il primato in classifica, vince contro Forte dei Marmi per 5 a 0 (2 punti Viani e Maggio, uno Mazzei). Altre due vittorie arrivano anche dalla "D2-A" e dalla "D2-B", scese in campo fra le mura avversarie, contro DLF Viareggio per 5 a 3 (2 punti Maccagnano e Giuntini, uno Raffaelli) e contro Bernini Livorno per 5 a 1 (2 punti Ercolini e Mattioli, uno Sani).

Giornata pesante per la "C2-A", a rischio retrocessione, che perde contro Carrara per 1 a 5. La serie "D1-B" viene sconfitta di misura da Livorno per 4 a 5: un match tirato che valeva la prima posizione in classifica a pari merito. Infine la serie "D3-C" non riesce a concludere la partita con esito a favore, nonostante la vittoria dell’andata contro Cascina.