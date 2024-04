Tennistavolo Bilancio positivo nei tornei nazionali. L’Apuania si prepara ai playoff scudetto. Volano i team di B1 e C1

Momento magico per l’Apuania Tennistavolo che è ai vertici delle classifiche di tre dei quattro campionati nazionali a cui partecipa. In A1 i carraresi conducono con 18 punti (11 incontri disputati, 8 vinti, 2 pareggiati e 1 perso; 39 partite vinte e 13 perse) e hanno 3 punti di vantaggio sul Messina (una gara da recuperare). Alla fine della stagione regolare manca solo una partita, poi la parola passerà ai playoff scudetto.

Nella B1, girone C, la squadra di Skirmantas (nella foto) conduce con 22 punti (12 incontri giocati, 11 vinti, nessuno pareggiato, 1 perso; 58 partite vinte e 25 perse) due in più della inseguitrice Lucca e sabato c’è la partitissima (all’andata Carrara vinse fuori casa 4-5) e sei in più della terza in classifica, il Reggio Emilia. Con due giornate ancora da giocare, i carraresi sono ad un passo dalla promozione in A2, riservata alla prima.

Nella B2, girone D, secondo posto con 20 punti (12 incontri disputati, 10 vinti, nessuno pareggiato, 2 persi; 57 partite vinte e 19 perse) dietro il Modena che di punti ne ha 24. Anche qui mancano due partite alla fine e recuperare 4 punti è però impresa impossibile, anche perché i modenesi vantano il 2-0 negli scontri diretti.

Nella C1, girone I, la squadra di gli apuani sono in testa a pari punti con il Prato B, a quota 20 (entrambe con 12 incontri disputati, 10 vinti, nessun pareggio e 2 sconfitte; per Carrara 55 partite vinte e 33 perse).

ma.mu.