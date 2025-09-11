Tennistavolo. Bisi e Mirabella sul gradino più alto. La Villa d’Oro riparte alla grande

A Montichiari (BS), Paolo Bisi, che quest’anno giocherà in serie A per Reggio Emilia, si è aggiudicato agevolmente il torneo Nazionale Open di prima categoria, superando in finale il lombardo Moras per 3-0 e perdendo solo una manciata di set. Nella medesima manifestazione, prima piazza anche per il villadoriano Michele Mirabella (in foto, sul podio), che si è imposto nel torneo Nazionale Open di terza categoria battendo in finale l’altoatesino Thomas Franzoi per 3-1, dopo un percorso alquanto rocambolesco, che lo ha visto di fronte anche al compagno di squadra Giancarlo Patera nei quarti. Presso il centro federale di Terni, invece, è andato di scena il primo torneo nazionale giovanile della stagione, valevole tra l’altro per accedere all’importante manifestazione internazionale WTT Youth 2025 in programma a Lignano. Il migliore dei modenesi è stato Lorenzo Rettighieri, che nella propria categoria di competenza, età 2010-2011, ha conquistato un buon argento battuto solo in finale dal lombardo Deleraico Gabriel e si è anche classificato quarto nella fascia di età per lui superiore, la 2008-2009.

a.t.