Tennistavolo. Campionato di A2 Master, la Giara Assicurazioni blinda la salvezza

Missione compiuta: la Giara Assicurazioni, nel campionato A2 Master di tennistavolo, ha

conquistato la salvezza e anche il prossimo anno, quindi, potrà partecipare alla seconda

serie nazionale. A Roma, nell’ultimo concentramento stagionale della categoria, che coinvolge giocatori di

età superiore a 39 anni, la squadra estense ha subito ottenuto il successo che serviva per completare l’opera, iniziata in gennaio nella prima tornata della competizione. Contro il Q4

Padova, infatti, la Giara Assicurazioni si è imposta per 3-0 già nel match di avvio, concedendo agli avversari un set in tutto: di Antonucci su Furlan, di Curarati su Toniato e del doppio Antonucci-Curarati i punti utili per la vittoria. A seguire, con i ferraresi che in quel momento – alla luce degli altri risultati – in teoria erano ancora in lizza addirittura per il vertice, la Giara Assicurazioni ha ceduto al forte

Vicenza per 2-3 dopo una durissima battaglia. Decisivi per l’esito finale dell’incontro sono stati i primi due singolari, in cui entrambi gli estensi sono stati battuti di misura al quinto set dopo avere sfiorato la vittoria. A seguire, il successo nel doppio – anch’esso molto equilibrato e finito alla bella – li ha rimessi in gioco, ma dopo il perentorio 2-2 siglato da

Curarati su Giri, nulla ha potuto Antonucci contro un incontenibile Crivellaro, autore di una doppietta.

La Giara Assicurazioni ha così chiuso il girone B di serie A2 Master al terzo

posto. Nel prossimo week-end torneranno i tradizionali campionati a squadre, con la disputa della

terz’ultima giornata.