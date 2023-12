Tennistavolo. Circolo 2010 battuto dalla Marcozzi Cagliari

Nell’anticipo dell’ultima giornata di andata della serie A1 al PalaTennistavolo la Marcozzi Cagliari ha battuto per 4-1 Il Circolo Prato 2010, fermo al penultimo posto con 2 punti. Prime due gare all’insegna dell’equilibrio che si sono risolte al quinto set. Il cubano Jorge Campos ha ceduto il primo parziale a Taras Merzlikin e si è aggiudicato il secondo e il terzo. Alla "bella" è stato il cubano a mettere la testa avanti imponendosi per 3-2. I pratesi si sono ben comportati anche nel secondo singolare, con lo spagnolo Carlos Caballero che è stato travolgente. Il cinese Sun Shiyu ha reagito vincendo il terzo e quarto set. Al quinto la vittoria è andata a Cagliari per 3-2. Junior Humberto Manhani ha ampliato il margine sardo battendo Alessandro Baciocchi. Caballero ha riscattato la prima sconfitta, costringendo alla resa Campos e consegnando ai pratesi una speranza di rimonta. Manhani ha chiuso i conti con Merzilikin vincendo 3-0.