Tennistavolo: Daniele Rossi trionfa all'Assoluto di Sesto Fiorentino

Tornei individuali Open di tennistavolo lo scorso fine settimana, con impegnati numerosi atleti modenesi. Il miglior risultato lo ha ottenuto certamente l’Under 21 villadoriano Daniele Rossi che ha trionfato all’Assoluto di Sesto Fiorentino, concludendo nel migliore dei modi la propria avventura in rossonero, dato che per la prossima stagione vestirà la maglia di Parma in serie A. Da sottolineare, nella medesima manifestazione, l’ottima prova dell’altro giovane talento di Via del Lancillotto, vale a dire il classe 2010 Lorenzo Rettighieri, che si è classificato terzo, sconfitto per un soffio solo dall’altro finalista, il fiorentino Luigi Rocca. Soddisfazioni per i nostri atleti anche all’Open di Manzolino. Nella categoria Over 2000 si è aggiudicata l’oro una delle migliori giocatrici della Villa d’oro, Cristina Triboi, al suo secondo successo stagionale. Nella gara Over 5000 invece ha raggiunto il podio più alto Alessandro Malagoli della Città dei Ragazzi, che ha superato in finale l’altro villadoriano Daniele Arletti, che a sua volta aveva battuto in semi finale il compagno di squadra Andrea Gheduzzi.

a.t.