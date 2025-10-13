TENNISTAVOLO: doppia vittoria per cremente e molina e successo di falchi. Primo squillo di tronba per l’Apuania di B2 che in casa liquida Rimini per 5-0

Primo squillo di tromba per la squadra di B2 della Apuania Tennistavolo che nella prima giornata del campionato nazionale di categoria (girone E), al palazzetto di Avenza, travolge il Rimini per 5-0. I carraresi lasciano molto poco agli avversari romagnoli: il primo ad incrociare le racchette al tavolo è Edoardo Cremente (numero 353 del ranking) che batte 3-1 (6-11, 11-5, 11-9, 11-6) Alberto Citera, quindi è la volta di Miguel Molina Soto che liquida Filippo Anelli con un secco 3-0 (11-6, 11-7, 11-6) e di Emanuele Falchi (numero 124 del ranking) che supera Lorenzo Amadori per 3-1 (8-11, 11-9, 11-9, 14-12). Sul 3-0 l’incontro è tutto in discesa per i carraresi che in breve chiudono le ostilità: prima con Molina che batte Citera con un altro 3-0 (11-6, 11-4, 11-3) e porta i suoi sul 4-0, poi con Cremente che vince 3-1 (11-5, 11-6, 8-11, 11-4) su Amadori e pone fine alle ostilità.

Per i gialloazzurri un esordio con il botto, che promette un campionato da protagonista anche se alcune squadre presenti nel girone sono bene attrezzate e lotteranno per le posizioni di vertice. Per l’Apuania l’obiettivo principe resta comunque una salvezza tranquilla. Soddisfazione è espressa dalla società di via 7 Luglio del ds Claudio Volpi: "La squadra – dice il dirigente carrarese – ha disputato un ottimo incontro, senza sbavature, e a mio avviso durante il campionato si toglierà molte soddisfazioni".

Classifica: Modena, Prato, Apuania Carrara e San Marino 2; Firenze, Cascina, Rimini e Lucca 0. ma.mu.