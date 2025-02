Tennistavolo. Due sconfitte e una vittoria nelle serie nazionali. Bilancio in pareggio per le regionali e nel femminile

Nella decima giornata dei vari campionati sono quindici le squadre del Tennistavolo Lucca che sono scese in campo, dopo quasi un mese di pausa. Dalle nazionali arrivano due sconfitte e un’importante vittoria. La serie "A2" girone "B", grazie a due punti di Di Fiore, uno di Puppo e Ragni, batte il GG Teamwear Sant’Espedito. Dal girone "C" della "B1" e dal girone "I" della "C1" arrivano due sconfitte: rispettivamente contro Cascina e Usb Apuania Carrara.

Per le regionali nel girone "A" di "D1", vittoria schiacciante con i due punti di Ciacchini e Abballe e quello di Ricci contro l’"Acsi" Pisa; stesso successo anche per le due squadre della "D3" che liquidano entrambe con un netto 7-0 i rispettivi avversari. Nel girone "A", contro il Valdera, vanno a segno Martinucci, Quattriglia e Dionisi (due punti) e Carmassi e Del Greco nel doppio (un punto); mentre, nel girone "B", Ercolini (due punti), Stefani, Suppo e Casale (uno), con quest’ultimi un punto nel doppio, non lasciano scampo al Forte dei Marmi. Battute d’arresto dalla "C2" girone "B" e dalle quattro squadre della "D2".

La serie "C" femminile è scesa in campo per la quarta e quinta e ultima giornata di campionato (che si è concluso con la terza posizione) per Mori e Caroli nel girone "B", dopo due vittorie ai danni del Reggello e del Ciatt Prato; quarta posizione finale per Stefani, Barsotti e Carmassi nel girone "A", terminato con una vittoria ai danni della Polisportiva Casa Culturale e una sconfitta contro il Cascina.

Alessia Lombardi