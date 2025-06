Tennistavolo E’ tempo di bilanci per l’Apuania: "Ringraziamo chi ha condiviso il nostro sogno"

A stagione conclusa è il momento dei ringraziamenti per la Apuania Tennistavolo, ma anche di elogio per chi ha lavorato dietro le quinte. "Allenatori e tecnici hanno saputo gestire e forgiare i ragazzi giovani – scrive la società – ma un grazie anche ad accompagnatori e genitori, in una annata particolare in cui si sono giocate molte partite, vivendo momenti incredibili e indimenticabili".

La società del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi ringrazia sponsor, soci, fornitori tecnici, uffici comunali, amministrazione comunale e regionale, enti comunali, Coni provinciale e regionale, uffici federali, la federazione nazionale e regionale, gli arbitri. Comunque tutti coloro che hanno collaborato a far sì che il tennistavolo italiano si ricordasse di Carrara "per aver avuto fiducia nel nostro progetto, per aver condiviso il nostro sogno, per aver dato concretezza alle nostre idee e aver dato consistenza, credibilità e serietà al nostro operato. Ringraziamo gran parte dei nostri avversari per la lealtà sportiva in campo e per la cortese ospitalità a noi riservata, per aver capito e condiviso il nostro progetto di diffusione del tennistavolo prima ancora della pur importante sfida sportiva".

ma.mu.