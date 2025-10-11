Tennistavolo. Ferrara, avvio così così. Sconfitte in B2 e C1

Semaforo verde sulla stagione 2025/2026 del Tennistavolo Ferrara, anche quest’anno targato Giara Assicurazioni. Dopo i brillanti quattro piazzamenti da podio ottenuti nel torneo open di Padova (Pietro Andreoli secondo nella prova over 120; Guido Caravita secondo e Luca Antonucci terzo nel tabellone over 450; Lorenzo Blasi terzo nella gara over 1200), è andata meno bene nella prima giornata dei campionati a squadre, nei quali, sulle otto formazioni al via (record storico per la società estense), solo tre hanno portato a casa la vittoria.

Fra le formazioni battute al debutto c’è quella di serie B2, superata in casa dal Sarmeola per 5-3 dopo una prova non all’altezza delle giornate migliori. Pietro Andreoli ha comunque fatto doppietta su Marampon e Melnic, mentre Curarati ha conquistato il terzo punto e Gallerani, salito quest’anno in prima squadra per sostituire D’Amore (che ha interrotto l’attività), ha chiuso senza successi. Per il team di punta della Giara Assicurazioni ci saranno altre occasioni per rifarsi, in un campionato nel quale l’obiettivo è la permanenza in categoria.

Altrettanto netta – più nel punteggio che nella sostanza delle partite disputate – è stata la sconfitta del team di serie C1, battuto a domicilio dalla Fondazione Bentegodi Verona (2-5). Di Antonucci e Chiofalo (su Roskach) i punti della bandiera, ma il match avrebbe potuto avere una storia diversa se i due singolari disputati da Caravita (autore di buone prove sia con Galeotti sia con il forte Zoppei) si fossero risolti positivamente e non a favore degli avversari all’ultimo respiro del quinto set. Per la seconda squadra societaria si annuncia un campionato difficile, nel quale gli estensi, che rispetto alla scorsa stagione non possono più contare su Gallerani (ora in B2) e Sani (infortunato a lungo termine), avranno come unico obiettivo la salvezza.

Negativo anche l’esordio del team di serie C2, privo del nuovo innesto Simone Pavan e travolto a Castelmaggiore con il massimo scarto (0-7 e solo quattro set vinti) in una stagione che si prospetta complessa.