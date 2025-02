Tennistavolo. Giara finisce ko a Poviglio, vince il secondo team

L’undicesima giornata dei campionati a squadre di tennistavolo ha visto la formazione di punta della Giara Assicurazioni soccombere, in serie B2, sul campo della forte Audax Poviglio. Nessuna sorpresa, perché i reggiani sono più quotati e già all’andata seppero imporsi senza troppi patemi a Ferrara. Le note positive sono comunque giunte dalle vittorie di Andreoli e Curarati sul temibile Tosatti (doppio 3-1) e dai risultati provenienti dagli altri campi, in virtù dei quali, espugnando i tavoli della già retrocessa Colognola ai colli nel prossimo match, il terzetto estense conquisterebbe matematicamente la salvezza con due giornate ancora da disputare.

L’impresa del fine settimana è arrivata dalla serie C1, dove la seconda squadra societaria ha vinto sul campo del Vicenza per 5-4 dopo una maratona di quasi quattro ore. Sotto per 4-3 dopo avere ceduto tre punti a un Roncolato fuori portata, i ferraresi hanno saputo reagire andando a segno prima con Antonucci su Cerini (3-0) e poi, nel singolare decisivo, con Chiofalo, autore di una grande prova contro il più quotato Crivellaro (3-0), che in precedenza era stato battuto in quattro combattuti set anche da un ottimo Gallerani.