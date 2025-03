Tennistavolo. Giara, salvezza matematica in B2. E in C1 si trova al secondo posto

Con la facile vittoria per 5-0 sul campo del Colognola ai colli, la Giara Assicurazioni ha conquistato matematicamente la salvezza nella serie B2 di tennistavolo. Ma la terz’ultima giornata di campionato ha regalato al club ferrarese un altro importante verdetto, in questo caso dalla serie D3, dove la formazione “D” societaria ha festeggiato la promozione nella categoria superiore, in una stagione dominata dall’inizio alla fine. In entrambi i casi si trattava di traguardi di fatto già ipotecati, ma ora è arrivato anche il conforto dei numeri. In serie B2 la trasferta in terra veronese, contro il fanalino di coda del girone, è stata agevole come nelle previsioni, e solo il singolare vinto in extremis nel quinto set dal giovane Andreoli (due punti) sul numero uno avversario Chiecchi è stato realmente combattuto; per il resto, tutto sotto controllo con due successi di D’Amore e uno di capitan Curarati.

In serie C1 la seconda squadra della Giara Assicurazioni, impegnata in casa contro la corazzata Open House Brescia, come da pronostico ha dovuto alzare bandiera bianca. 5-2 per gli ospiti il risultato finale, con i punti della bandiera conquistati sul quotato Bersan da Gallerani (bellissima, comunque, anche la sua partita contro il forte colombiano Villescas) e da un Chiofalo in continuo progresso. La formazione estense, in questo caso, è brillante seconda in classifica, quando l’obiettivo iniziale era la semplice permanenza in categoria. Come in B2 e in D3, un altro risultato importante è arrivato in serie C2, dove la terza squadra della Giara Assicurazioni ha colto un fondamentale 5-2 interno contro i bolognesi del Nettuno, punteggio che migliora non poco la sua situazione nella difficile lotta per la salvezza. Tripletta per il numero uno Caravita (a segno su Villani, Zannoni e Romeo), mentre Buzzone ha siglato con sicurezza le restanti due vittorie per il successo finale. Gli estensi, ora, hanno lasciato il penultimo posto alla Maior Castelmaggiore.

Infine la serie D3, dove la squadra “D” del club ha brindato alla promozione, dopo una cavalcata inarrestabile che ancora non ha conosciuto sconfitte. Il sigillo decisivo è giunto nel match interno contro il Nettuno Etic (5-0, con due punti a testa di Scalorbi e dell’imbattuto Pagliarini e quinta vittoria del giovane Menini); ma alla vittoria del campionato, nelle precedenti giornate, avevano contribuito anche Mordenti, Bianchetti e Guidotti.