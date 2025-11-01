Tennistavolo, i risultati delle ferraresi. Vento in poppa in B2. Ok anche il team di C1

Vento in poppa, per le due formazioni principali della Giara Assicurazioni, nella terza giornata dei campionati a squadre di tennistavolo. Tanto il team di B2 quanto quello di C1, infatti, sono infatti andati brillantemente a segno, e in entrambi i casi si è trattato di vittorie di grande importanza nella corsa per la salvezza, vero obiettivo stagionale.

In serie B2 la Giara Assicurazioni “A” ha rispettato il pronostico imponendo la sua legge nella gara casalinga contro i trentini del Lavis (punteggio finale di 5-1). L’under 15 Pietro Andreoli e capitan Curarati (due punti a testa) si sono dimostrati troppo superiori agli avversari, mentre Gallerani (un successo nei due singolari disputati) ha saputo reagire all’iniziale e bruciante sconfitta subita dal numero uno ospite Bosetti, contro il quale era arrivato a un passo dalla vittoria per 3-0. In virtù di questa vittoria, gli estensi sono nel folto gruppo delle seconde in classifica, a due lunghezze dalla vetta e a quattro dalla zona retrocessione.

In serie C1 la squadra “B” societaria, impegnata sui tavoli dei vicentini del Nove in un incontro potenzialmente molto pericoloso, ha risposto presente imponendosi per 5-1. Caravita ha confermato il suo ottimo stato di forma conquistando due punti (uno dei quali, con grande carattere, al quinto set contro un ottimo Bergamin), mentre Antonucci (anche per lui due punti) ha avuto il merito di superare il numero uno locale Scarton. Chiofalo, infine, ha saputo ottenere il punto inaugurale del match, indirizzando la sfida sui binari giusti per la squadra. Anche in questo caso, con la zona retrocessione già distanziata di quattro punti e due rivali dirette già battute con punteggi netti, il futuro sembra più tranquillo.

Niente da fare, invece, per la Giara Assicurazioni “C”, travolta in trasferta dall’Audax Poviglio per 7-0 in una gara a senso unico in cui Mugellini, Musacchia e Pavan hanno strappato agli avversari due set in tutto. In chiave salvezza, sul team ferrarese, si addensano nubi preoccupanti, anche in rapporto al livello medio del girone, oggettivamente elevato.