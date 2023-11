Tennistavolo Il 5 dicembre la finale al PalaAvenza Apuania e Messina si contenderanno la Supercoppa

Si terrà al palazzetto dello sport di Avenza il prossimo 5 dicembre (ore 17.30), la partita che assegnerà la Supercoppa dell’anno 2023 di tennistavolo. A contenderla saranno l’Apuania Carrara e il Messina, le due squadre che ormai da anni esprimono il miglior gioco ai tavoli. Il regolamento della Supercoppa prevede che la sfida (partita secca) sia tra la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della coppa Italia, e la sfida si gioca in casa della squadra che si è aggiudicata il tricolore. Ciascun atleta disputa tre incontri e il confronto si gioca contemporaneamente su due tavoli, fino ad un massimo di nove incontri. I carraresi hanno conquisto il diritto di partecipare alla supercoppa in virtù dello scudetto vinto nella scorsa primavera (il sesto della loro storia dopo quelli del 2013, 2014, 2017, 2018 e 2021) mentre i siciliani partecipano per essere arrivati in finale di coppa Italia (anche questa vinta dalla società del presidente Guglielmo Bellott (nella foto), dopo quelle del 2018, 2021 e 2022).

Il match ripropone la sfida avvincente tra carraresi e siciliani che ha caratterizzato le ultime stagioni. Il 16 e 17 marzo il palazzetto di Avenza ospiterà anche la coppa Italia. Intanto domenica 3 dicembre la squadra giocherà a Napoli la gara valida per la settima e ultima giornata di andata del campionato nazionale di A1.

ma.mu.