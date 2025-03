Tennistavolo - Il bilancio. Settimana bella a metà

Arrivano sei vittorie e cinque sconfitte al termine della quinta giornata del girone di ritorno per le varie squadre del Tennistavolo Lucca impegnate nei vari campionati nazionali e regionali.

Nelle serie nazionali due battute d’arresto. In "A2" girone "B" Di Fiore, Ragni e Puppo escono battuti 4-0 contro il Ferentino; mentre, nel girone "C" della "B1", i rossoneri cedono di misura 4-5 alla Farmacia Sant’Anna Roma. L’unico successo nelle nazionali arriva dal girone "I" della "C1" con Galli (3), Gherardi (2) e Niccoletti che liquidano 5-3 il Cascina Physis Servizi.

Per quanto riguarda le serie regionali, sconfitta per il Tennistavolo Lucca nel girone "B" della "C2" per 5-0 contro Bernini Livorno. Si riscatta la "D1" girone "A", sempre con i labronici, vincendo per 5-2 con Cattani (2), Ciacchini (2) e Abballe (1).

Dalla serie "D2" arrivano due successi e due sconfitte. Simi (2), Ercolini (2) e Riccomini (2) battono 7-0 il Bernini Livorno "A" e anche la serie "C", con Maccagnano (2), Raffaelli (1), Naldi (1) e Dell’Orfanello (1) chiude con una vittoria 5-2 sul Pistoia "A". Male i compagni di girone che cedono 5-2 contro il Valdera "A", così come il Tennistavolo Lucca "B" che non riesce a superare gli avversari del Bernini Livorno "A", perdendo 3-4.

Chiudono il quadro le due belle vittorie della "D3" girone "A": con il Tennistavolo Lucca "A" (Dionisi, Quattriglia, Del Greco, Carmassi e Martinucci) che batte 6-1 l’Oratorio Pontremoli e marca stretto gli amici della formazione del Tennistavolo Lucca "B" (formata da Casale, Suppo, Stefani, Ercolini) che liquida con un secco e perentorio 7-0 l’Acsi Pisa, rimanendo, così, al comando della classifica.

Alessia Lombardi