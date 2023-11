TENNISTAVOLO. Il Circolo Prato 2010 oggi nel mantovano

Riparte il campionato di serie A1 maschile con la quinta giornata che vedrà il Circolo Prato 2010 impegnato in trasferta sul campo della Bagnolese (oggi alle 16 alla palestra di Bagnolo S. Vito, Mantova). Sarà lo scontro tra le due neopromosse e si presenta come una sfida salvezza. I mantovani sono a zero punti, pur avendo vinto la gara con Napoli, essendo stati penalizzati di due punti per aver sostituito un giocatore italiano con uno straniero. Il Circolo Prato 2010 si trova invece a quota 1 in virtù del pareggio per 3-3 sul campo del S. Espedito Napoli e andrà a caccia del primo successo stagionale.