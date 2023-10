Tennistavolo. Il Villaggio si riscatta: cinque vittorie su sei sfide. Soltanto una sconfitta per il team lucchese

Dopo i risultati deludenti della seconda giornata di campionato, le squadre del Tennistavolo Lucca ribaltano il bilancio della settimana precedente nel terzo appuntamento di gare: soltanto una sconfitta su sei partite disputate, con scontri combattuti e belle vittorie che ridanno fiducia per le prossime sfide di campionato di novembre a tutto l’ambiente.

Partendo dalle due serie nazionali di "B1" (girone "C") e di "B2" (girone "E"), ottima ripresa per entrambe le squadre, dopo la prima sconfitta stagionale maturata nella settimana precedente: la serie "B1" di Di Fiore (3), Mankowski (2) e Zuanigh regala soltanto due punti agli avversari della Physis Servizi per l’ambiente Cascina, vincendo il match 5-2; così come la "B2" di Bemi (3), Cerquiglini (1) e Costantinescu (1), scesi in campo in casa dei "cugini" dell’Acsi Pisa.

Nelle serie regionali si registra l’unica sconfitta del week-end nel girone "A" della serie "C2", dove Salani, Ragghianti, Godio e Maffei cedono 3-5 nella palestra casalinga, contro la Polisportiva Pulcini di Cascina.

Nel girone "B", sempre della "C2" (foto), invece, vittoria netta (5-0) per Gherardi (2), Nottolini (2) e Casali (1) che superano il Pistoia, registrando la terza vittoria consecutiva da inizio campionato. Infine, nelle due serie "D", due belle vittorie combattute e sofferte, strappate agli avversari sul 4-4: in "D1-B" Riccomi (2), Ciacchini (2) e Ricci (1) superano 5-4 l’Aics Sestese "B"; in "D2-C" Lucca supera il Ciatt Prato "A" 5-4, con 3 punti di Rossi e 2 di Simi. Segue, adesso, un fine settimana di stop dei campionati che ripartiranno dal primo fine settimana di novembre.